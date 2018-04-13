Дополнительные автобусы пойдут на кладбища Нижнего Тагила 17 апреля

В связи с массовым посещением кладбищ города в День поминовения усопших (17 апреля) на кладбища Нижнего Тагила поедут дополнительные рейсы общественного транспорта.

По сообщению Администрации города, 17 апреля будут пущены дополнительные автобусные рейсы на кладбища.





Так, на «Центральное» кладбище пойдут дополнительные рейсы от Рудоуправления.





На кладбище на «Пихтовых горах» пойдут усиленные рейсы 9 и 57 маршрута.





На «Северное» кладбище продлен маршрут №1.





До «Висимского» кладбища можно будет доехать на усиленных маршрутах №3 и 19. Также дополнительные «ГАЗели» поедут от остановки на Челюскинцев.