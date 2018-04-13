+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
вечер: +5
ночь: +2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.43 - 0.64
EUR 75.75 - 1.01
| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Дополнительные автобусы пойдут на кладбища Нижнего Тагила 17 апреля

13 апреля 2018, 17:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,транспорт,автобус,кладбище,администрация,рейсы

В связи с массовым посещением кладбищ города в День поминовения усопших (17 апреля) на кладбища Нижнего Тагила поедут дополнительные рейсы общественного транспорта.

По сообщению Администрации города, 17 апреля будут пущены дополнительные автобусные рейсы на кладбища.

Так, на «Центральное» кладбище пойдут дополнительные рейсы от Рудоуправления.

На кладбище на «Пихтовых горах» пойдут усиленные рейсы 9 и 57 маршрута.

На «Северное» кладбище продлен маршрут №1.

До «Висимского» кладбища можно будет доехать на усиленных маршрутах №3 и 19. Также дополнительные «ГАЗели» поедут от остановки на Челюскинцев.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Более 800 млн рублей запланированы на ремонт и строительство дорог в Нижнем Тагиле
9 апреля, 17:35
0 3
Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле после ремонта откроется в октябре 2018 года
28 марта, 08:00
1 2
Перекресток Черных - М. Горького в Нижнем Тагиле временно закроется с 19 марта (ФОТО)
16 марта, 07:00
0 10

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 112
Сейчас на сайте 3077 гостей и 80 пользователей
Подписаться на новости