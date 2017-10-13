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Автомобильный Нижний Тагил

Дорога на пересечении улиц Космонавтов и Фрунзе будет закрыта в Нижнем Тагиле

13 октября 2017, 15:55Добавить новость
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С 18 октября до 1 ноября в Нижнем Тагиле закроется движение на пересечении улиц Фрунзе и Космонавтов.

Причиной закрытия движения стали ремонтные работы на дороге. На время строительных работ маршрутки № 4, 11, 19, 20, 21, 25, 30, 33, 37 и 41 будут следовать по улице Фрунзе до остановки «Юбилейный», а в обратном направлении – по улице Черных.

 

Перевозившие жителей ВМЗ автобусы поездут по улицам Выйская-Вогульская-Ермака. Автобусы № 14, 24, 36 и 46 также будут следовать по временному маршруту: Выйская-Вогульская-Красноармейская-Черных-Фрунзе.

 

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, строительными работами будут заниматься специалисты «Уралстроймонтаж».

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