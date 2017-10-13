Новая система борьбы с автостраховщиками-мошенниками появится в России

С 2016 года владельцам транспортных средств предлагают купить электронные полисы ОСАГО. После внедрения таких полисов стали появляться люди, которые представлялись страховыми агентами и предлагали купить электронный страховой полис. Клиент платил полную стоимость страховки, тогда как мошенники вводили в электронную базу неверные сведения, что позволяло снизить стоимость полиса. Разницу посредники забирали себе.



Минкомсвязи нашло средство борьбы с подобного рода махинациями. Теперь страховщиков будут подключать к системе межведомственного электронного контроля. Как сообщают «Известия», СМЭВ позволит подтвердить личность владельца и предоставит минимальный набор сведений о транспортном средстве, исключив тем самым внесение поддельных данных.



Специалисты в сфере автомобильного страхования позитивно оценили возможности новой системы по противодействию мошенничеству. Поддержку инициативе Минкомсвязи оказали также крупные страховые компании.