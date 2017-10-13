Поток машин угрожает детям вблизи игровой площадки на Вые в Нижнем Тагиле (ФОТО)

О проблемах и опасностях, связанных с дворовой детской площадкой, журналистам TagilCity.ru рассказали жильцы дома №36 на Липовом тракте.

В нашем квартале детская площадка есть только тут. Потому выбирать не приходится. Всё бы ничего, но попасть на неё, не нарушая правил движения, проблематично. Для жильцов домов №36 и №38 на Липовом тракте площадка находится через дорогу. Поблизости нет не только пешеходных переходов, но и лежачих полицейских, что создаёт опасность того, что кто-то из малышей может попасть пол колёса, выбежав в роковой час, -- рассказал журналистам TagilCity.ru житель Выи Николай.

Фото: детская площадка на Липовом тракте и схема её расположения, 11 октября, 2017 г.



Действительно, ближайший пешеходный переход на сторону, где расположена детская площадка, находится около поликлиники по адресу ул. Липовый тракт, 30а. То есть примерно в 150 метрах от дома №38 на Липовом тракте. Конечно, мало кто из посетителей площадки неукоснительно соблюдает ПДД.

Фото: женщина с ребёнком переходит дорогу вне пешеходного перехода, 11 октября, 2017 г.



Строители предусмотрели два входа на эту детская площадку. Один со стороны дома №38 на Липовом тракте, другой рядом с домом №40. Пространство между ними огорожено забором. Ни с одной из сторон условий для безопасного перехода нет. Выходя с детской площадки, пешеход фактически сразу попадает на дорогу.

Фото: слева - выход к дому №38 на Липовом тракте, справа - во двор дома №40.

Понимаем, какая тут транспортная ситуация, потому одних детей не отпускаем даже во двор на площадку. Движение очень интенсивное. Сами боимся тут ходить, иной раз, но не обходить же за семь вёрст? -- рассказала журналистам одна из мамочек, перебегавших дорогу вместе с малышом.



Проблему местных жителей усугубляет то обстоятельство, что через этот тихий на первый взгляд двор проходит дорога, служащая объездной для всех, кто желает миновать пробки по дороге с Выи на ГГМ и обратно. Также через неё посетители торгового центра «Райт» проезжают на парковку.

Водители полюбили ездить через наш двор на ГГМ. Видимо, так получается быстрее. И действительно, ни знаков, ни искусственных неровностей. По ул. Проезжей на Липовый тракт, потом через Черных и Тагильскую и ты уже на Гальянке. Будь моя воля, я поставил бы бетонную плиту между домами. А то сейчас тут проходной двор в самом плохом смысле этого слова, кто на Гальянку, кто в «Райт», все едут через нас. Неужели «Райт» не может сделать к себе нормальный подъезд? Зачем ломиться через дворы? -- возмутился молодой отец в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Фото: слева от этого поворота расположена стоянка ТЦ «Райт», 11 октября, 2017 г.



Проблемы и чаяния жителей этого двора Нижнего Тагила представители редакции TagilCity.ru передали в городскую Администрацию. Чтобы узнать о её ответе и видении властей путей решения этой проблемы, следите за нашими новостями.