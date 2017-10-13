Тагильчанка получила почти 70 тыс. рублей за яму на дороге

Почти 70 000 рублей на ремонт автомобиля получила жительница Нижнего Тагила.

В марте 2017 года тагильчанка на своем автомобиле Toyota Corolla двигалась по улице Энтузиастов. На дороге она въехала в заполненную водой яму. Из-за этого машина женщины получила повреждения рамки госзнака и переднего бампера.

Вызванные на место сотрудники ГИБДД зафиксировали яму документально – ее размер составлял 3,2 метра в длину, 1,3 метра в ширину и 0,4 метра в глубину. При этом на дороге не было никаких знаков, предупреждающих водителей о яме.

Узнав, что ремонт автомобиля обойдется в сумму более 50 тысяч рублей, тагильчанка обратилась в суд. В ходе разбирательства сторона защиты заявила, что обслуживанием данным участком дороги занимается «Тагилдорстрой». Суд отклонил этот довод, пояснив, что авария с ямой произошла в марте, а обслуживание участка дорожной компанией началось лишь с апреля.



Помимо этого, было отмечено, что размер выбоины на дороге, согласно ГОСТу, не должен превышать 15 см в длину, 60 см, в ширину и 5 см в глубину. Также тагильчанка не могла увидеть глубину ямы из-за большого количества воды в ней.

Суд постановил выплатить жительнице 69 981 рубль. Муниципалитет, в свою очередь, попытался обжаловать решение. Однако суд отклонил жалобу, пишет «Новый День».