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Автомобильный Нижний Тагил

Юные тагильчане совместно с ГАИ провели акцию «Внимание! На дороге пешеход!»

13 октября 2017, 08:00Добавить новость
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В минувший четверг, 12 октября, сотрудники ГАИ и воспитанники 161-го детсада провели акцию «Внимание! На дороге пешеход!».

Юные тагильчане облачились в ярко-желтые жилеты и расположились у гостиницы «Тагил» у вокзала. Они напомнили прохожим о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Ребята рассказывали стихи, раздавали листовки и памятки. Отметим, что стихи раздавались даже из громкоговорителя, установленного в патрульном автомобиле ГИБДД.

Мальчишки признались, что тоже станут полицейскими, когда вырастут, рассказали в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД.

 

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Фото: Отделение пропаганды ГИБДД
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