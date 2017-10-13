Юные тагильчане совместно с ГАИ провели акцию «Внимание! На дороге пешеход!»

Юные тагильчане облачились в ярко-желтые жилеты и расположились у гостиницы «Тагил» у вокзала. Они напомнили прохожим о необходимости соблюдения правил дорожного движения.





Ребята рассказывали стихи, раздавали листовки и памятки. Отметим, что стихи раздавались даже из громкоговорителя, установленного в патрульном автомобиле ГИБДД.



Мальчишки признались, что тоже станут полицейскими, когда вырастут, рассказали в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД