-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
день: -10
вечер: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.84 - 0.39
EUR 69.30 - 0.5
Автомобильный Нижний Тагил

Движение автобусов в Среднеуральске ограничено из-за плохих дорог

13 декабря 2017, 07:00Добавить новость
администрация,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,нарушение,полиция,Свердловская область,транспорт,снег,гололед
Дорожная полиция Среднеуральска частично ограничила движение общественного транспорта из-за неудовлетворительных условий на дорогах.

По мнению Госавтоинспекции, такая ситуация создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Речь идёт о гололёде, сугробах, а также о заснеженности на остановках общественного транспорта. Кроме того, городские власти не отрабатывали поверхность дорог противогололедными реагентами.

В адрес городской мэрии было направлено четыре предписания об устранении обнаруженных замечаний.

12 декабря выяснилось, что власти Среднеуральска не устранили недостатки, поэтому было принято решение об ограничении движения общественного транспорта. Предписания были направлены в транспортные организации, передает Областная газета.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Все пешеходные переходы Нижнего Тагила будут оборудованы освещением
5 декабря, 09:30
19 0
Дважды сбитая женщина-пешеход умерла после ДТП в Екатеринбурге (ВИДЕО)
20 ноября, 09:40
0 7
Водитель без прав столкнулся с автомобилем ДПС в ходе погони в Екатеринбурге (ФОТО)
9 октября, 08:30
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 35
Подписаться на новости