Движение автобусов в Среднеуральске ограничено из-за плохих дорог

По мнению Госавтоинспекции, такая ситуация создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Речь идёт о гололёде, сугробах, а также о заснеженности на остановках общественного транспорта. Кроме того, городские власти не отрабатывали поверхность дорог противогололедными реагентами.





В адрес городской мэрии было направлено четыре предписания об устранении обнаруженных замечаний.





12 декабря выяснилось, что власти Среднеуральска не устранили недостатки, поэтому было принято решение об ограничении движения общественного транспорта. Предписания были направлены в транспортные организации, передает Областная газета.