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Новости Нижнего Тагила

Корабль или арки-светильники: тагильчане выбирают проект моста через пруд (ФОТО)

14 марта 2018, 18:00Добавить новость
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Горожане могут выбрать проект моста через пруд в Нижнем Тагиле на сайте администрации. Разработчики предложили 5 различных проектов, в том числе оформление в виде корабля, светящихся арок или «портала в другое измерение».

Разработчики представили 5 вариантов проекта моста через пруд. Сергей Носов предложил привлечь тагильчан к их обсуждению, поэтому сейчас проекты размещены на сайте администрации. Там тагильчане могут оставить свои комментарии и высказаться в защиту понравившегося моста.

1 вариант – стандартная балочная конструкция со множеством светильников. Въезд на мост предлагают украсить столбами с танком и соболем – символами Нижнего Тагила.

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2 вариант подразумевает оформление в виде корабля, оправдывая название «Корабельный мыс». Между полосами встречного движения расположены кронштейны для светильников в виде мачт, а на въезде – стелы с фигурами морских судов.

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Для 3 варианта разработчики предложили невесомые светильники, похожие на раскрытые паруса. Полукруглые светильники в вечернее время образуют широкий светящийся коридор.

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4 вариант также представляет собой светильники в виде арок, но в этом проекте они выглядят более необычно. Разработчики назвали данный проект «Порталом в другое измерение». В ночное время будет освещаться не только проезжая часть моста, но и его опоры. Цвета для освещения можно будет менять.

 

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В 5 концепции разработчики отразили индустриальные особенности Нижнего Тагила. Опоры и ограждения выполнены в виде стальных геометрических фигур, мост выглядит мощным и статичным.

Высказать свое мнение и проголосовать за понравившийся проект моста можно на сайте администрации города.

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Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

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