«Опять взрыв»: осколки телебашни повредили автомобили в Екатеринбурге (ВИДЕО)

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Взрывы проводились утром 12 мая. Осколки от телебашни прилетели в лобовые стёкла автомобилей, припаркованных неподалеку. Одна из иномарок – Toyota – пострадала больше всех: от удара тяжелым осколком у неё на лобовом стекле образовалась большая пробоина.



Екатеринбуржцы слышали, как в восьмом часу утра прогремел взрыв, а затем в местные жители в общем чате жильцов начали делиться фотографиями разбитых автомобилей.







Очевидцы рассказали, что после взрыва вся парковка была усыпана осколками основания телебашни.



Инициаторы взрыва – будущий застройщик «Ледовой арены» – сообщили, что всем пострадавшим автомобилистам будет возмещён ущерб, передает E1.



Напомним, телебашню снесли 24 марта. Сейчас от неё практически ничего не осталось. Объекту даже посвятили короткометражный фильм.