Полисы ОСАГО в России подорожают с 31 августа

В России с 31 августа могут подорожать полисы ОСАГО. Об этом сообщил Центробанк.

Как пишут «Ведомости», страховщики давно прогнозировали увеличение стоимости полисов ОСАГО. Центробанк сообщил, что подорожание действительно возможно, причем это может произойти в ближайшие месяцы. Так, Центробанк планирует внести изменения в стоимость базовых тарифов ОСАГО и коэффициентов к ним в августе 2018 года. В проекте указания о базовых ставках ОСАГО датой изменения тарифов значится 31 августа.

Отметим, что закон об ОСАГО дает право Центробанку вносить изменения в тарифы, но делать это можно не чаще, чем один раз в год. Всего ЦБ воспользовался таким правом дважды. Первый раз повышение тарифов произошло в апреле 2015 года.





Страховые компании выступили в поддержку повышения базовых тарифов. При этом они отмечают, что речь идет не о повышении цен, а об установлении более индивидуальных тарифов.