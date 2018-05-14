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Ремонт дорог в Нижнем Тагиле завершится в конце июля (ВИДЕО)

14 мая 2018, 20:15Добавить новость
город,Нижний Тагил,ремонт дорог,благоустройство,трамвайные пути,движение,теплосети
В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дорог. В 2017 году были начаты работы по улицам Максима Горького, Победы, Космонавтов, Грибоедова, Быкова. Летом 2018 года работы на этих участках будут завершены.

Дорожники Нижнего Тагила приступили к ремонту в первом квартале нового года. Смонтирована ливневая канализация, водопроводные и теплосети, завершена укладка коммунальных сетей. В конце июля запустят участок от Грибоедова до улицы Победы.

 

Благоустройство ведется от улицы Космонавтов до Победы. С наступлением тепла уложат последний слой асфальта.

Помимо этого, подрядчик приступил к установке трамвайных путей до улицы Быкова. Восстановление трамвайного движения также намечено на конец июля, сообщает «Тагил-ТВ».


                                                               Видео: «Тагил-ТВ»
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