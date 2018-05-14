Ремонт дорог в Нижнем Тагиле завершится в конце июля (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дорог. В 2017 году были начаты работы по улицам Максима Горького, Победы, Космонавтов, Грибоедова, Быкова. Летом 2018 года работы на этих участках будут завершены.
Дорожники Нижнего Тагила приступили к ремонту в первом квартале нового года. Смонтирована ливневая канализация, водопроводные и теплосети, завершена укладка коммунальных сетей. В конце июля запустят участок от Грибоедова до улицы Победы.
Благоустройство ведется от улицы Космонавтов до Победы. С наступлением тепла уложат последний слой асфальта.
Помимо этого, подрядчик приступил к установке трамвайных путей до улицы Быкова. Восстановление трамвайного движения также намечено на конец июля, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»