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Автомобильный Нижний Тагил

Свердловчанин лишился в суде водительских прав из-за наблюдения у психиатра-нарколога

15 марта 2018, 21:30Добавить новость
авто,проверка,прокуратура,Свердловская область,суд,Каменск-Уральский,водительские права,нарколог
В Каменске-Уральском прокуратура через суд лишила водительских прав мужчину, который за месяц до получения удостоверения начал наблюдаться у психиатра-нарколога.

Житель Каменска-Уральского получил водительские права категории «B» в октябре 2016 года. Однако позже прокуратура выяснила, что прав на получение удостоверения у него не было: месяцем ранее мужчина начал наблюдаться у психиатра-нарколога.

Ведомство направило иск в суд с требованием изъять у мужчины удостоверение в связи с наличием заболевания, которое может помешать безопасному управлению транспортом. Сам водитель просил не лишать его прав, объясняя это тем, что без машины ему трудно добираться на работу.

Однако в суде решили, что мужчину необходимо лишить удостоверения. Ответчик пытался оспорить приговор в Свердловском областном суде, однако это ему не удалось, пишет «Вечерний Екатеринбург».

 

 
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