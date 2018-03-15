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Автомобильный Нижний Тагил

Желтая и синяя разметки появятся летом на дорогах России

15 марта 2018, 10:45Добавить новость
авто,дорога,легковые авто,Россия,росстандарт,разметка,дорожные знаки

С 1 июня 2018 года на российских дорогах добавятся к стандартной белой разметке еще желтая и синяя полосы.

Росстандартом уже утвержден соответствующий ГОСТ. Согласно документу, желтым цветом будут обозначать зоны, в которых не допускается обгон, a парковочные зоны и полосы движения на перекрестках станут выделять синим цветом. Новые обозначения будут привлекать внимание водителей и не позволят пропустить поворот или запрещенный выезд на перекресток.

Также документ предусматривает новые обозначения на асфальте, например, знак станции зарядки электромобилей, стрелки, указывающие зону поворота и разметки, ограничивающие зону въезда во время затора.

Новые нормы вступят в силу уже в этом году, однако новая разметка появится только после завершения всех этапов согласования и будет нанесена во время плановой замены дорожного покрытия. Все старые обозначения по-прежнему будут действительны, пишет «Коммерсант».

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