Запрет на движение большегрузов введён в Свердловской области с 15 апреля

Из года в год с целью сохранения дорожного покрытия эта мера вводится правительством региона. Отмечается, что в трещинах в это время скапливается много воды, которая при перепаде температур деформирует асфальт.



Ограничение не действует на международные грузоперевозки, пассажирские автобусы, транспорт для перевозки продуктов и кормов для животных.



Запрет будет отменён 24 мая, передаёт «E1.ru».