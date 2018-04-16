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Автомобильный Нижний Тагил

Запрет на движение большегрузов введён в Свердловской области с 15 апреля

16 апреля 2018, 08:30Добавить новость
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В Свердловской области с 15 апреля в силу вступило ограничение, согласно которому большегрузам нельзя двигаться по региональным трассам.

Из года в год с целью сохранения дорожного покрытия эта мера вводится правительством региона. Отмечается, что в трещинах в это время скапливается много воды, которая при перепаде температур деформирует асфальт.

Ограничение не действует на международные грузоперевозки, пассажирские автобусы, транспорт для перевозки продуктов и кормов для животных.

Запрет будет отменён 24 мая, передаёт «E1.ru».

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