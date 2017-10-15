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Автомобильный Нижний Тагил

Новые правила получения водительских прав введены в России с 14 октября

15 октября 2017, 10:15Добавить новость
авто,ГАИ,ГИБДД,закон,полиция,помощь,Россия,транспорт,экзамен,водительские права
14 октября в России официально начали действовать принятые ГИБДД изменения. Речь идёт о совершенствовании правил сдачи экзаменов на водительские права, а также правил регистрации транспортных средств и прицепов в Госавтоинспекции.

Так, существующая схема испытаний для мотоциклов дополнилась новым упражнением «скоростное маневрирование». Его будут адаптировать на любом автодроме.

Также нашли решение вопроса о проведении тестов на зимних площадках: на снежном покрове границы упражнений будут обозначаться дополнительно - стойками и конусами. Площадка, на которой принимается экзамен, должна будет обрабатываться противогололедными средствами.

Усовершенствованы правила прекращения сдачи экзамена и получения неудовлетворительной отметки. Так, мотоциклисты пойдут на пересдачу после падения с двухколёсного транспорта. Сдавать экзамен нельзя несовершеннолетним и тем, кто нарушал условия восстановления водительского удостоверения.
Отныне права водителям можно вернуть в течение 15 дней в МФЦ.

Что касается изменения процедуры регистрации автомобилей, мотоциклов и иных ТС, то здесь появились требования к местам оформления документов. Так, инвалиды получат необходимую помощь при предоставлении госуслуг.

Также отныне вопрос уплаты госпошлины за экзамен в ГИБДД и выдачу прав приведен в соответствии с Налоговым кодексом. Нужно производить оплату до подачи заявления.

Интересно, что теперь дубликат ПТС будет выдаваться только при наличии волеизъявления владельца автомашины, передает ТАСС.

 
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