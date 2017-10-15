Новые правила получения водительских прав введены в России с 14 октября

Так, существующая схема испытаний для мотоциклов дополнилась новым упражнением «скоростное маневрирование». Его будут адаптировать на любом автодроме.



Также нашли решение вопроса о проведении тестов на зимних площадках: на снежном покрове границы упражнений будут обозначаться дополнительно - стойками и конусами. Площадка, на которой принимается экзамен, должна будет обрабатываться противогололедными средствами.



Усовершенствованы правила прекращения сдачи экзамена и получения неудовлетворительной отметки. Так, мотоциклисты пойдут на пересдачу после падения с двухколёсного транспорта. Сдавать экзамен нельзя несовершеннолетним и тем, кто нарушал условия восстановления водительского удостоверения.

Отныне права водителям можно вернуть в течение 15 дней в МФЦ.



Что касается изменения процедуры регистрации автомобилей, мотоциклов и иных ТС, то здесь появились требования к местам оформления документов. Так, инвалиды получат необходимую помощь при предоставлении госуслуг.



Также отныне вопрос уплаты госпошлины за экзамен в ГИБДД и выдачу прав приведен в соответствии с Налоговым кодексом. Нужно производить оплату до подачи заявления.



Интересно, что теперь дубликат ПТС будет выдаваться только при наличии волеизъявления владельца автомашины, передает ТАСС.