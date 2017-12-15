Машина ЧОП «Гарант» подрезала автомобилиста на перекрёстке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

При движении по ул. Джамбула автомобилист из Нижнего Тагила неожиданно был подрезан автомобилем частного охранного предприятия (далее - ЧОП) «Гарант».

Нижнетагильский автомобилист с трудом избежал аварии в результате этого инцидента.

Когда ехал по ул. Джамбула на меня на перекрестке выскочила машина охраны, они просто выехали на встречную, нарушив приоритет движения. Столкновения удалось избежать чудом, -- рассказал журналистам TagilCity.ru автомобилист Антон.

Видео: декабрь, 2017 г.



Напомним, это не первый инцидент, связанный с грубым нарушением сотрудниками ЧОП Нижнего Тагила правил дорожного движения. Летом этого года автомобиль ЧОП «Системы безопасности» пересек сплошную линию и на красный свет промчался по встречной полосе.