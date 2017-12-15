-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -7
утро: -7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.90 + 0.19
EUR 69.43 + 0.03
Автомобильный Нижний Тагил

Машина ЧОП «Гарант» подрезала автомобилиста на перекрёстке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

15 декабря 2017, 20:00Добавить новость
авто,Нижний Тагил,ЧОП,гарант,охранники,дорога,нарушение ПДД,ПДД,Джамбула,новая кушва
При движении по ул. Джамбула автомобилист из Нижнего Тагила неожиданно был подрезан автомобилем частного охранного предприятия (далее - ЧОП) «Гарант».

Нижнетагильский автомобилист с трудом избежал аварии в результате этого инцидента.

 

Когда ехал по ул. Джамбула на меня на перекрестке выскочила машина охраны, они просто выехали на встречную, нарушив приоритет движения. Столкновения удалось избежать чудом, -- рассказал журналистам TagilCity.ru автомобилист Антон.

 
 Видео: декабрь, 2017 г.


Напомним, это не первый инцидент, связанный с грубым нарушением сотрудниками ЧОП Нижнего Тагила правил дорожного движения. Летом этого года автомобиль ЧОП «Системы безопасности» пересек сплошную линию и на красный свет промчался по встречной полосе.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем крупного ДТП или вопиющего нарушения ПДД? Высылайте ваши фото, видео редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

137 раз за 4 часа жители Нижнего Тагила нарушили ПДД
11 декабря, 17:00
1 0
Коммунальная авария затопила проезд во дворе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
18 ноября, 15:15
5 1
Снегопад привёл к многочисленным мелким ДТП на дорогах Нижнего Тагила (ФОТО)
15 ноября, 11:05
5 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 485
Подписаться на новости