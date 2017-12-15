Уборка снега с дороги и тротуаров Нижнего Тагила не прошла проверку комиссии (ФОТО)

15 декабря в Нижнем Тагиле прошла проверка уборки снега с дорог, тротуаров и остановок. Комиссия отметила, что городские улицы не соответствуют необходимым нормам.

В осмотре дорожно-уличной сети приняли участие представители службы заказчика городского хозяйства, районных администраций, подрядчики, а также председатель общественного движения «Тагил без ям».





По итогам осмотра было выявлено несколько нарушений. Так, комиссия отметила, что дороги и тротуары не соответствуют установленным нормам. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находятся парковки и остановки общественного транспорта.





Подрядчики, которые проводили ремонты на заявленных участках, получат предписание на устранение недоработок, сообщает ОД «Тагил без ям».





Фото: ОД «Тагил без ям»