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Уборка снега с дороги и тротуаров Нижнего Тагила не прошла проверку комиссии (ФОТО)

15 декабря 2017, 18:30Добавить новость
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15 декабря в Нижнем Тагиле прошла проверка уборки снега с дорог, тротуаров и остановок. Комиссия отметила, что городские улицы не соответствуют необходимым нормам.

В осмотре дорожно-уличной сети приняли участие представители службы заказчика городского хозяйства, районных администраций, подрядчики, а также председатель общественного движения «Тагил без ям».

По итогам осмотра было выявлено несколько нарушений. Так, комиссия отметила, что дороги и тротуары не соответствуют установленным нормам. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находятся парковки и остановки общественного транспорта.

Подрядчики, которые проводили ремонты на заявленных участках, получат предписание на устранение недоработок, сообщает ОД «Тагил без ям».

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Фото: ОД «Тагил без ям»

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