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Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будет закрыт на ремонт

15 декабря 2017, 08:30Добавить новость
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В мэрии Нижнего Тагила обсудили вопрос о закрытии моста на перекрёстке улиц Циолковского и Октябрьской революции, ремонт которого начнётся летом 2018 года. На его реконструкцию будет выделено 700 миллионов рублей.

Работы будут проводиться до конца 2019 года. 

Известно, что часть суммы – 200 млн рублей – будет выделена из бюджета Свердловской области.

Закрытым мост будет оставаться полтора года. Вопрос об организации движения на время закрытия моста остается актуальным. 

Как отметил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, частичное перекрытие моста невозможно. 

  
Потоки транспорта направят по Индустриальной, через Береговую-Краснокаменскую и Рудник им. III Интернационала, передает ИА Все Новости. Для удобства водителей будут перенастроены светофоры.

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