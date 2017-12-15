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Автомобильный Нижний Тагил

Почти 100 млн рублей выделено на аренду машин скорой помощи в Екатеринбурге

15 декабря 2017, 07:00Добавить новость
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В столице Урала городская станция скорой медицинской помощи будет в течение двух лет арендовать спецмашины с водителями у московской фирмы.

Дело в том, что организация из Москвы выиграла тендер на оказание услуг по предоставлению автомашин и водителей. Арендованные автомобили отправятся на вызовы уже в новогоднюю ночь. Стоимость тендера почти 100 миллионов рублей.

Интересно, что фирмы, соревнующиеся за госзакупку, обычно подписывают контракт с одними и теми же водителями, передает Znak.com.


Несмотря на регулярное расширение автопарка скорой помощи, Екатеринбург нуждается в дополнительном транспорте.

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