Почти 100 млн рублей выделено на аренду машин скорой помощи в Екатеринбурге

В столице Урала городская станция скорой медицинской помощи будет в течение двух лет арендовать спецмашины с водителями у московской фирмы.
Дело в том, что организация из Москвы выиграла тендер на оказание услуг по предоставлению автомашин и водителей. Арендованные автомобили отправятся на вызовы уже в новогоднюю ночь. Стоимость тендера почти 100 миллионов рублей.
Интересно, что фирмы, соревнующиеся за госзакупку, обычно подписывают контракт с одними и теми же водителями, передает Znak.com.
Несмотря на регулярное расширение автопарка скорой помощи, Екатеринбург нуждается в дополнительном транспорте.