Почти 100 млн рублей выделено на аренду машин скорой помощи в Екатеринбурге

Дело в том, что организация из Москвы выиграла тендер на оказание услуг по предоставлению автомашин и водителей. Арендованные автомобили отправятся на вызовы уже в новогоднюю ночь. Стоимость тендера почти 100 миллионов рублей.



Интересно, что фирмы, соревнующиеся за госзакупку, обычно подписывают контракт с одними и теми же водителями, передает Znak.com.



Несмотря на регулярное расширение автопарка скорой помощи, Екатеринбург нуждается в дополнительном транспорте.