Улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле станет четырехполосной

Увеличение числа полос для движения транспорта запланировано на одной из центральных улиц Нижнего Тагила - улицы Октябрьской революции.



Проект пока находится в стадии разработки. Сроки реализации этого дорожного ремонта, а также его бюджет станут известны позже.





Изначально речь идет об участке от улицы Красногвардейской до проспекта Ленина, но проект еще не готов и специалистам муниципалитета еще предстоит продумать все нюансы модернизации этого дорожного участка в Нижнем Тагиле, -- рассказал TagilCity.ru общественник Никита Чапурин.