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Автомобильный Нижний Тагил

Улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле станет четырехполосной

15 декабря 2017, 15:10Добавить новость
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В 2018 году улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле будет расширена до четырех полос.

Увеличение числа полос для движения транспорта запланировано на одной из центральных улиц Нижнего Тагила - улицы Октябрьской революции. 

Проект пока находится в стадии разработки. Сроки реализации этого дорожного ремонта, а также его бюджет станут известны позже. 

Изначально речь идет об участке от улицы Красногвардейской до проспекта Ленина, но проект еще не готов и специалистам муниципалитета еще предстоит продумать все нюансы модернизации этого дорожного участка в Нижнем Тагиле, -- рассказал TagilCity.ru общественник Никита Чапурин. 

© Александра Логинова, TagilCity.ru
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