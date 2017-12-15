Вокзалы РЖД не прошли антитеррористические проверки в 2017 году (ВИДЕО)

Компания «Российские железные дороги» не прошла антитеррористические проверки, проводимые ФСБ в 2017 году.

Как сообщили в ФСБ, за год сотрудники ведомства 250 раз пытались пронести на ж/д вокзалы муляжи взрывных устройств. Охрана вокзалов смогла обнаружить «террористов» только в 18% случаев.

В ведомстве пояснили, что самыми незащищенными остаются ж/д станции в небольших населенных пунктах. Однако, как показала проверка, и в крупных городах охране не удавалось найти подложенную «взрывчатку» на вокзалах, сообщает сообщество Mash в соцсети.

Напомним, осенью 2017 года волна «лжеминирований» прошла по всей России. Полицейским приходилось ежедневно эвакуировать людей из зданий по всему Уралу. Так, Екатеринбургу волна «минирований» нанесла ущерб около 100 млн рублей.



