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Вокзалы РЖД не прошли антитеррористические проверки в 2017 году (ВИДЕО)

15 декабря 2017, 14:30Добавить новость
Екатеринбург,проверка,Россия,РЖД,ФСБ,минирование,теракт

Компания «Российские железные дороги» не прошла антитеррористические проверки, проводимые ФСБ в 2017 году.

Как сообщили в ФСБ, за год сотрудники ведомства 250 раз пытались пронести на ж/д вокзалы муляжи взрывных устройств. Охрана вокзалов смогла обнаружить «террористов» только в 18% случаев.

 

В ведомстве пояснили, что самыми незащищенными остаются ж/д станции в небольших населенных пунктах. Однако, как показала проверка, и в крупных городах охране не удавалось найти подложенную «взрывчатку» на вокзалах, сообщает сообщество Mash в соцсети.

 

Напомним, осенью 2017 года волна «лжеминирований» прошла по всей России. Полицейским приходилось ежедневно эвакуировать людей из зданий по всему Уралу. Так, Екатеринбургу волна «минирований» нанесла ущерб около 100 млн рублей.

Видео: сообщество Mash
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