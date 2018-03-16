Более 500 млн рублей будут потрачены на ремонт трассы Екатеринбург – Нижний Тагил

На ремонт дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов из регионального бюджета будет потрачено более полумиллиарда рублей. В регионе проходит электронный аукцион на подрядчика, которому будет поручено ремонтировать трассу.

На Среднем Урале проводится конкурс на организацию, которая будет ремонтировать автодорогу из Екатеринбурга в Серов. Ожидается, что из бюджета региона на работы уйдет свыше полумиллиарда рублей.





Будут отремонтированы участки км 10+783 – км 12+000, км 14+000 – км 28+000, км 28+000 – км 29+483 на территориях Верхней Пышмы и свердловской столицы. Электронный аукцион запланирован на 26 марта, ожидается, что работы начнутся сразу после заключения контракта.



Общая протяженность дороги, где пройдут работы, достигнет 33,217 км, длина ремонтируемой части полотна – 16,7 км. Стоимость контракта не может превышать 564 млн рублей, а среди требований к подрядчику числится привлечение к работам субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций, пишет «Правда УрФО».