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Автомобильный Нижний Тагил

Екатеринбурженка лишилась Range Rover из-за коммунального долга в 130 тыс. рублей

16 марта 2018, 09:30Добавить новость
авто,город,деньги,Екатеринбург,жкх,нарушение,Свердловская область,транспорт,приставы,судебные приставы
В столице Урала местная жительница лишилась внедорожника из-за долгов по коммунальным платежам. Екатеринбурженка задолжала за услугу 130 тысяч рублей.

Как уточнили в Федеральной службе судебных приставов, женщина имела задолженность перед управляющей компанией. По решению ведомства горожанке запретили временно покидать пределы России. Кроме того, ей не разрешили производить регистрационные действия со своей собственностью – автомобилем Range Rover Vogue.

После этого женщина не стала гасить долги, а лишь попыталась скрыть свой автомобиль. Тем не менее судебные приставы по розыску обнаружили иномарку на одной из стоянок, а в дальнейшем пристав-исполнитель составил акт об аресте внедорожника. Затем Range Rover передали на хранение управляющей компании. Организация, добавим, оплатила транспортировку на спецстоянку.

В дальнейшем, если неплательщика не погасит долг, её автомобиль будет выставлен на торги, согласно законодательству, передает «Znak.com».

 
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