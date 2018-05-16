Очевидцы смертельного ДТП с участием Mitsubishi разыскиваются в Нижнем Тагиле

28 апреля водитель автомобиля Mitsubishi Outlander черного цвета сбил женщину-пешехода на ул. Краснознаменная. Женщина передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм тагильчанка умерла в больнице.





Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 49, кабинет 31 или по телефону: (3435) 97-66-47, 97-66-88, 97-61-46.