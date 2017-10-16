Новый автобусный маршрут на Рудник появился в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Запущено движение автобусов по маршруту «Вокзал – Тагилстрой – Рудник».

Старый маршрут автобусов с Тагилстроя на Рудник теперь отменен. Согласно расписанию, автобусы будут ходить с 15:30 до 22:30.

Как отметили в «Тагильском трамвае», судьба данного маршрута будет зависеть только от его востребованности среди жителей города. Расписание автобусного маршрута можно найти на сайте tagiltram.ru.

До этого в Нижнем Тагиле был отменен маршрут трамваев №2 от Островского до Тагилстроя.

Фото: Сообщество «Тагильчане за трамвай»