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Автомобильный Нижний Тагил

Новый автобусный маршрут на Рудник появился в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 октября 2017, 12:00Добавить новость
Нижний Тагил,маршрут,автобусы,общественный транспорт,Тагилстрой,Рудник,вокзал

Запущено движение автобусов по маршруту «Вокзал – Тагилстрой – Рудник».

Старый маршрут автобусов с Тагилстроя на Рудник теперь отменен. Согласно расписанию, автобусы будут ходить с 15:30 до 22:30.

 

Как отметили в «Тагильском трамвае», судьба данного маршрута будет зависеть только от его востребованности среди жителей города. Расписание автобусного маршрута можно найти на сайте tagiltram.ru.

 

До этого в Нижнем Тагиле был отменен маршрут трамваев №2 от Островского до Тагилстроя.

 

Нижний Тагил,маршрут,автобусы,общественный транспорт,Тагилстрой,Рудник,вокзал

Фото: Сообщество «Тагильчане за трамвай»

 

 
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