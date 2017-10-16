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Автомобильный Нижний Тагил

Ирбитский молокозавод решил купить служебный Lexus за 7 млн рублей

16 октября 2017, 20:00Добавить новость
бизнес,бюджет,деньги,проверка,прокуратура,Свердловская область,транспорт,Каменск-Уральский,лексус
На прошлой неделе на сайте госзакупок появилась заявка от Ирбитского молокозавода. Предприятие собирается покупать Lexus LX 570 стоимостью почти 7 млн рублей.

В заявке сказано, что служебный автомобиль должен иметь 8-ступенчатую коробку передач, люк с электроприводом, подножки с подсветкой, диски 20 дюймов, подогрев руля и дополнительный бак для топлива.

Салон должен быть отделан кожей со вставками «матовый орех». Аукцион на поставку элитного автомобиля, согласно заявке, должен завершиться в 15 часов 19 октября.

 

Такой дорогостоящей покупкой возмутился общественник Алексей Кононов, который написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить предприятие. Он считает, что такая покупка является расточительством для госпредприятия, тем более с учетом кризиса.

«Комсомольская правда» отмечает, что владельцем предприятия на 100% является Мингосимущество Свердловской области. Заявление от общественника в региональной прокуратуре обещали рассмотреть в течение 2 дней.

 

 
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