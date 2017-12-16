-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
день: -7
вечер: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.90 + 0.19
EUR 69.43 + 0.03
Новости Нижнего Тагила

Экс-сотрудник ГИБДД угонял дорогие иномарки в Свердловской области

16 декабря 2017, 12:15Добавить новость
авто,ГИБДД,Екатеринбург,нарушение,Свердловская область,суд,транспорт,уголовное дело,угон
Два жителя Свердловской области были осуждены за неоднократный угон дорогих иномарок. Один из них до совершения преступлений занимал должность инспектора ГИБДД.

В суде удалось установить, что сотрудник ГИБДД и его друг угоняли автомобили при помощи специального прибора – «граббера», который считывает код сигнализации. Так похитителям удалось угнать 8 дорогих иномарок в Екатеринбурге, Богдановиче, Сухом Логу, Сысерти и Ревде.

Преступной деятельностью осужденные занимались с 2013 по 2017 год. Похищенные автомобили они выставляли на продажу, предварительно сменив регистрационные номера. Общий ущерб, нанесенный владельцам авто, оценивается в 8,5 млн рублей.

При подготовке к совершению хищений обвиняемые находились рядом с потерпевшими. Когда водитель автомобиля нажимал на ключ системы сигнализации, преступники считывали ее специальным прибором. Так им удавалось похищать автомобиль после того, как владелец удалялся, -- пояснил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

 

Сухоложский суд приговорил обоих похитителей к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы. Два украденных авто удалось найти и вернуть собственникам. Чтобы возместить ущерб другим потерпевшим, у задержанных арестовали имущество, пишет Е1.ru.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Серийные угонщики Hyundai Solaris в Екатеринбурге пойдут под суд (ФОТО)
20 октября, 14:30
0 0
Дважды сбитая женщина-пешеход умерла после ДТП в Екатеринбурге (ВИДЕО)
20 ноября, 09:40
0 7
Пьяная екатеринбурженка в опрокинутой машине была обнаружена полицейскими во время рейда (ФОТО)
7 ноября, 09:00
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 26
Подписаться на новости