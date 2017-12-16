Экс-сотрудник ГИБДД угонял дорогие иномарки в Свердловской области

Два жителя Свердловской области были осуждены за неоднократный угон дорогих иномарок. Один из них до совершения преступлений занимал должность инспектора ГИБДД.

В суде удалось установить, что сотрудник ГИБДД и его друг угоняли автомобили при помощи специального прибора – «граббера», который считывает код сигнализации. Так похитителям удалось угнать 8 дорогих иномарок в Екатеринбурге, Богдановиче, Сухом Логу, Сысерти и Ревде.





Преступной деятельностью осужденные занимались с 2013 по 2017 год. Похищенные автомобили они выставляли на продажу, предварительно сменив регистрационные номера. Общий ущерб, нанесенный владельцам авто, оценивается в 8,5 млн рублей.





При подготовке к совершению хищений обвиняемые находились рядом с потерпевшими. Когда водитель автомобиля нажимал на ключ системы сигнализации, преступники считывали ее специальным прибором. Так им удавалось похищать автомобиль после того, как владелец удалялся, -- пояснил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сухоложский суд приговорил обоих похитителей к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы. Два украденных авто удалось найти и вернуть собственникам. Чтобы возместить ущерб другим потерпевшим, у задержанных арестовали имущество, пишет Е1.ru.