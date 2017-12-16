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Автомобильный Нижний Тагил

Свердловские электрички изменят график движения на новогодние праздники

16 декабря 2017, 09:15Добавить новость
город,Нижний Тагил,Новый год,праздник,Свердловская область,транспорт,электропоезд
В новогодние праздники пригородные электрички, курсирующие в Свердловской области, изменят график движения. 

Так, с 1 по 8 января нового года отменены электропоезда под номерами: 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212, 6038, 6040, 6037, 6039, 7060, 6450, 6463, 6821 и 6822, передает «Областная газета».

С 1 по 7 января не будут курсировать рейсы № 6323, 6326, 6766/6765, 6778 и 6777.

А со 2 по 8 января отменят поезда под номерами № 6760/6759, 6773 и 6774.

Кроме того, значительно изменён график «Ласточки». Так, номер 7063 не будет ходить 1 января. Поезд № 7055 от Екатеринбурга до Кузино будет «отдыхать» с 1 по 7 января, а электричка в обратном направлении № 7056 отменена на 2 - 8 января. Поезд № 7070 не будет курсировать 1- 6 января, но для удобства свердловчан 8 января пустят дополнительный рейс. А поезд № 7062, наоборот, со 2 по 6 января будет курсировать сдвоенным составом из десяти вагонов.

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