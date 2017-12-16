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Автомобильный Нижний Тагил

Водители в России будут обязаны надевать спецжилеты при остановке на трассах

16 декабря 2017, 16:00Добавить новость
авто,дорога,проверка,Россия,транспорт,ПДД,Правительство,светоотражающие элементы
Российские власти обяжут автомобилистов надевать светоотражающие жилеты, если они выходят из своих машин на загородных трассах.

Постановление появилось на портале российского правительства 12 декабря. Согласно ему, в ПДД появится новый пункт: теперь водители должны будут надевать светоотражающие жилеты или накидки, если в темное время суток находятся на проезжей части за пределами городов.

Те же правила касаются водителей, которые покинули транспортное средство из-за ДТП и стоят на обочине или дороге в темноте. Сообщается, что нововведение обусловлено ростом несчастных случаев из-за наезда на автомобилистов, находящихся на проезжей части без светоотражающих предметов.

Статистика показывает, что за первое полугодие 2017 года зафиксировано 66 подобных происшествий - это на 4,8% превышает показатель за тот же период 2016 года.

При этом число наездов на пешеходов в темное время суток на 10,2% снизилось по сравнению с 2016 годом. Специалисты считают, что этому поспособствовало введение обязанности для пешеходов брать с собой светоотражающие предметы, находясь на проезжей части в темноте.

Постановление вступит в силу через 3 месяца со дня его публикации – 12 марта, пишет «Областная газета».

 
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