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Автомобильный Нижний Тагил

Более тысячи нарушений выявлены на 3 дня рейда в Нижнем Тагиле

17 апреля 2018, 07:00Добавить новость
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В очередной раз дорожные полицейские Нижнего Тагила вышли на рейд «Безопасная дорога», посвящённый профилактике нарушений при перевозке детей в автомобилях. Мероприятие прошло с 10 по 12 апреля.

Сотрудники ГИБДД с особым вниманием проверяли автомобили, в которых находились дети. Зачастую родители не используют детские кресла и ремни безопасности.

За три дня рейда было выявлено 1024 нарушений ПДД. 98 водителей получили протоколы за нарушение требований ПДД при перевозке несовершеннолетних. 176 водителей не использовали ремни безопасности. 34 автомобилиста перевозили не пристёгнутых ремнями пассажиров. 8 водителей были пьяны.

Помимо этого сотрудники ДПС провели 82 беседы с детьми, которые нарушали ПДД.

В целом тагильские водители перевозят дошкольников согласно требованиям безопасности, отметили в пресс-службе ОГБИДД Нижнего Тагила.

 
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