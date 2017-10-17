Опасные пешеходные переходы в Сысерти будут отремонтированы по решению суда

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В поселке Светлый под Сысертью прокуратура проверила пешеходные переходы. Многие из них были признаны опасными - так, переходы не были освещены, не имели специфической белой разметки, а при подъезде к ним не установлены предупреждающие знаки.





«Зебры» не по ГОСТу располагаются на трассе Арамиль - станция Арамиль, которая является дорогой общего пользования областного значения. Отвечать за ее безопасность призвано «Управление автомобильных дорог» региона.





По итогам проверки прокуратура отправила в суд исковое требование о проведении капитального ремонта пешеходных переходов. Решением суда иск был удовлетворен, пишет «Уралинформбюро».