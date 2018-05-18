Свыше миллиарда рублей выделено на ремонт и содержание тагильских дорог

Более миллиарда рублей планируется потратить в Нижнем Тагиле на ремонты и содержание дорог в 2018 году. В частности, на ремонт будет направлено 960 миллионов рублей, а на эксплуатационное содержание дорожного полотна – 425 миллионов рублей.
Об этом стало известно по итогам совещания по горхозяйству, которое состоялось среди членов комиссии городской Думы.
Согласно данным муниципального контракта от 22 мая 2017 года, в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать следующие улицы:
- пр. Вагоностроителей (от Дзержинского до Зари, 44,36 миллиона рублей);
- ул. Володарского (8,68 миллиона рублей);
- ул. Курортную (7,65 миллиона рублей);
- ул. Тагилстроевскую (от Дружинина до СОК «Юпитер», 9,48 миллиона рублей);
- ул. Береговую-Краснокаменскую (от Ермака до Перова, 44 миллиона рублей);
- ул. Высокогорскую (от Оплетина до Космонавтов, 5,78 миллиона рублей);
- ул. Пароходную –Липовый тракт (от Фрунзе до дома № 30 по Липовому тракту, 5,81 миллиона рублей).
Если в бюджет города поступят иные средства, в частности из бюджета Свердловской области, то деньги потратят на ремонт Восточного шоссе (30,68 миллиона рублей) и улицы Тимирязева (21,96 миллиона рублей).
Продолжатся капремонты улиц Космонавтов, Быкова, Максима Горького, Грибоедова и Победы.
На строительство дорожного полотна на Муринских прудах будет выделено свыше 160 миллионов рублей, передаёт АН «Между строк».