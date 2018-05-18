Свыше миллиарда рублей выделено на ремонт и содержание тагильских дорог

425 миллионов рублей

Об этом стало известно по итогам совещания по горхозяйству, которое состоялось среди членов комиссии городской Думы.



Согласно данным муниципального контракта от 22 мая 2017 года, в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать следующие улицы:

пр. Вагоностроителей (от Дзержинского до Зари, 44,36 миллиона рублей);

ул. Володарского (8,68 миллиона рублей);

ул. Курортную (7,65 миллиона рублей);

ул. Тагилстроевскую (от Дружинина до СОК «Юпитер», 9,48 миллиона рублей);

ул. Береговую-Краснокаменскую (от Ермака до Перова, 44 миллиона рублей);

ул. Высокогорскую (от Оплетина до Космонавтов, 5,78 миллиона рублей);

ул. Пароходную –Липовый тракт (от Фрунзе до дома № 30 по Липовому тракту, 5,81 миллиона рублей).



Если в бюджет города поступят иные средства, в частности из бюджета Свердловской области, то деньги потратят на ремонт Восточного шоссе (30,68 миллиона рублей) и улицы Тимирязева (21,96 миллиона рублей).



Продолжатся капремонты улиц Космонавтов, Быкова, Максима Горького, Грибоедова и Победы.

На строительство дорожного полотна на Муринских прудах будет выделено свыше 160 миллионов рублей, передаёт АН «Между строк».