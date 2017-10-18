Электричка «Ласточка» будет готова к свердловской зиме до 31 октября

В рамках подготовительных работ комиссия проверит на наличие неисправностей электропоезд «Ласточка», моторвагонный состав, пассажирские вагоны, дизельные поезда и рейсовые автобусы, пишет «Областная газета».





Также специалисты приведут в порядок вагоны: помоют их, проверят состояние вентиляций и отопления.



Отопительные системы и системы водоснабжения будут переведены на зимний режим, пройдет продувка и замена воздушных фильтров. Большое внимание будет уделено средствам пожаротушения в вагонах.