Электричка «Ласточка» будет готова к свердловской зиме до 31 октября

Свердловская железная дорога начала подготовку «Ласточки» и остального подвижного состава к зимнему сезону. Предполагается, что электрички и поезда будут готовы к зиме до 31 октября.
В рамках подготовительных работ комиссия проверит на наличие неисправностей электропоезд «Ласточка», моторвагонный состав, пассажирские вагоны, дизельные поезда и рейсовые автобусы, пишет «Областная газета».
Также специалисты приведут в порядок вагоны: помоют их, проверят состояние вентиляций и отопления.
Отопительные системы и системы водоснабжения будут переведены на зимний режим, пройдет продувка и замена воздушных фильтров. Большое внимание будет уделено средствам пожаротушения в вагонах.