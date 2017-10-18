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Автомобильный Нижний Тагил

Электричка «Ласточка» будет готова к свердловской зиме до 31 октября

18 октября 2017, 17:30Добавить новость
Екатеринбург,проверка,Свердловская область,транспорт,железная дорога,РЖД,зима,подготовка,ласточка
Свердловская железная дорога начала подготовку «Ласточки» и остального подвижного состава к зимнему сезону. Предполагается, что электрички и поезда будут готовы к зиме до 31 октября.

В рамках подготовительных работ комиссия проверит на наличие неисправностей электропоезд «Ласточка», моторвагонный состав, пассажирские вагоны, дизельные поезда и рейсовые автобусы, пишет «Областная газета».

Также специалисты приведут в порядок вагоны: помоют их, проверят состояние вентиляций и отопления.

Отопительные системы и системы водоснабжения будут переведены на зимний режим, пройдет продувка и замена воздушных фильтров. Большое внимание будет уделено средствам пожаротушения в вагонах.

 
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