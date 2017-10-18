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Автомобильный Нижний Тагил

Грузовикам будет запрещено двигаться проездом по Екатеринбургу

18 октября 2017, 08:30Добавить новость
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В городской думе Екатеринбурга обсуждают запрет въезда в город транзитного грузового транспорта.

Прежде чем вопрос был озвучен, председатель думы озвучил необходимость установки понтонный переправы близ Макаровского моста для грузовиков. На этой почве члены заседания стали обсуждать вариант запрета грузового транспорта на территорию города.

Вместо этого большегрузам предложат ездить исключительно по ЕКАД. Там как раз будет открыт новый участок трассы, передает E1.ru.

Дума, СОГУ и Госавтоинспекция обсуждают установку щитов с информацией о запрете на въезд транзитным грузовикам.

О датах такого нововведения речи пока не идёт, поскольку проект находится на согласовании с Уральским управлением автодорогами и ГИБДД.

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