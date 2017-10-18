Пожилая екатеринбурженка и 5-летний ребёнок пострадали в резко затормозившей маршрутке

Известно, что пассажиры находились в маршрутном такси марки «Пежо», которым управлял водитель с большим водительским стажем.





В какой-то момент он резко затормозил, что привело к падению двух пассажиров. Пенсионерка получила перелом лучевой кости на левой руке, а также ушибы правого бедра. Девочка пяти лет была госпитализирована с ушибом мягких тканей головы.





Специалисты СК РФ по региону будут разбираться в случившемся. Они установят, имеются ли в данной ситуации признаки деяния, из-за которого пассажиры были покалечены. В итоге будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ведомства.