| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Пожилая екатеринбурженка и 5-летний ребёнок пострадали в резко затормозившей маршрутке

18 октября 2017, 08:00Добавить новость
больница,город,дети,Екатеринбург,пенсионеры,полиция,проверка,происшествие,ребенок,Свердловская область,транспорт,маршрутка,падение
В минувший вторник в Екатеринбурге в маршрутке пострадали 65-летняя женщина и 5-летний ребенок. Причиной травмирования стало резкое торможение транспортного средства. Следственный комитет Свердловской области организовал доследственную проверку по этому факту.

Известно, что пассажиры находились в маршрутном такси марки «Пежо», которым управлял водитель с большим водительским стажем.

В какой-то момент он резко затормозил, что привело к падению двух пассажиров. Пенсионерка получила перелом лучевой кости на левой руке, а также ушибы правого бедра. Девочка пяти лет была госпитализирована с ушибом мягких тканей головы.

Специалисты СК РФ по региону будут разбираться в случившемся. Они установят, имеются ли в данной ситуации признаки деяния, из-за которого пассажиры были покалечены. В итоге будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ведомства.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Школьница, пенсионерка и многодетный отец подрались в трамвае Екатеринбурга
2 октября, 08:00
2 6
Женщина и ребенок в коляске выпали из автобуса на проезжую часть в Екатеринбурге
2 августа, 12:00
0 9
12-летний ребенок получил двойной перелом челюсти после избиения неизвестными в Нижнем Тагиле (ФОТО)
8 октября, 11:30
15 46

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 186
Подписаться на новости