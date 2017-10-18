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Автомобильный Нижний Тагил

Самые угоняемые авто названы в Свердловской области

18 октября 2017, 07:00Добавить новость
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В ГИБДД подвели статистику угонов. Самыми желанными для похитителей стали Kia, Hyundai и Toyota.

В целом, за 9 месяцев 2017 года в области было угнано 1230 автомобиля. 474 угона раскрыли, в других случаях возбудили уголовные дела и объявили движимое имущество в розыск.

Полицией были задержаны десятки подозреваемых в преступлениях.

Помимо иномарок часто угоняют отечественные ВАЗы. Однако отмечается, что на таких авто зачастую просто катаются, а затем бросают и скрываются.

Что касается защиты угнанных автомобилей: большинство из них не были оборудованы сигнализацией, а также оставались во дворах и на неохраняемых автостоянках, передает Комсомольская правда-Урал.

 
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