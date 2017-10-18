Самые угоняемые авто названы в Свердловской области

В целом, за 9 месяцев 2017 года в области было угнано 1230 автомобиля. 474 угона раскрыли, в других случаях возбудили уголовные дела и объявили движимое имущество в розыск.



Полицией были задержаны десятки подозреваемых в преступлениях.



Помимо иномарок часто угоняют отечественные ВАЗы. Однако отмечается, что на таких авто зачастую просто катаются, а затем бросают и скрываются.



Что касается защиты угнанных автомобилей: большинство из них не были оборудованы сигнализацией, а также оставались во дворах и на неохраняемых автостоянках, передает Комсомольская правда-Урал.