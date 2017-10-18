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Автомобильный Нижний Тагил

Тагильчане объезжают закрытый перекресток Космонавтов-Фрунзе по тротуарам (ФОТО)

18 октября 2017, 15:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле перекрыли для движения дорогу на пересечении улиц Космонавтов и Фрунзе.

Напомним, закрытие движения связано с ремонтом дороги. Предполагается, что работы продлятся с 18 октября по 1 ноября.

 

Тагильчане, проживающие в районе Выи, утверждают, что ремонт проезжей части проходит для автомобилистов спокойно. Пробок нигде не замечено, улицы остаются свободными.

 

Пробок на дорогах нет совсем. Улица Вогульская полностью свободна. Также можно спокойно проехать через Кирпичный, -- рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия.

 

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Однако некоторые тагильские водители пытаются объехать преграды по пешеходным зонам. Несмотря на свободные объездные пути, они заезжают на тротуар, подвергая опасности пешеходов.

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Фото: «ТТ»

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