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Автомобильный Нижний Тагил

Жительница Екатеринбурга отсудила 1,8 млн рублей у автосалона «Римэкс Моторс»

18 октября 2017, 20:30Добавить новость
Екатеринбург,суд,автомобиль,кроссовер,технические неисправности,женщина,ремонт,автосалон

Автомобиль екатеринбурженки, купленный почти за 850 тысяч рублей, ломался 6 раз.

Летом 2013 года жительница Екатеринбурга Ирина приобрела кроссовер SsangYong Actyon в автосалоне «Римэкс Моторс». Покупке владелица авто радовалась недолго – через какое-то время в автомобиле появился металлический стук.

 

В автосервисе выявили неисправности и заменили некоторые части машины. Однако стук продолжал появляться. На ремонт машины Ирина потратила почти 70 тысяч рублей.

 

Когда автомобиль сломался в 6 раз, специалисты запретили ездить на автомобиле. Тогда женщина решила вернуть деньги за машину в автосалоне, но ей отказали. После этого она подала иск в суд на автосалон.

 

Чкаловский районный суд удовлетворил иск Ирины частично. Договор с автосалоном был расторгнут, а с ответчика взыскано 1 805 787 рублей. Из этой суммы почти 850 тысяч – стоимость кроссовера, 286 тысяч – кредитные платежи, почти 70 тысяч за приобретение и установку нового оборудования для автомобиля и 1450 рублей за диагностику машины.

 

Помимо этого, автосалон заплатит неустойку в размере 250 тысяч, еще 250 тысяч рублей штрафа, 30 тысяч рублей за расходы на представителя, 20 тысяч рублей на специалиста, 500 – госпошлина, а также 50 тысяч рублей за моральный вред.

 

Ответчик обжаловал решение суда, отметив, что сумма за моральный вред крайне завышена. Свердловский областной суд принял это к сведению и уменьшил сумму за моральный вред до 10 тысяч, сообщает E1.ru.

 

 
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