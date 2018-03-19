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68 единиц техники очищали Нижний Тагил от снега в ночь на 19 марта

19 марта 2018, 16:20Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,экология,уборка снега,снег,техника
Ночью с 18 на 19 марта улицы Нижнего Тагила усиленно очищались от последствий снегопада: на дороги для этого было выведено 68 снегоуборочных машин. Утром понедельника работу продолжили 42 единицы техники.

В ночь на 19 марта улицы Нижнего Тагила от снега очищали 68 единиц техники. Напомним, за сутки в городе выпало около 70% месячной нормы осадков. Благодаря усиленным мерам по уборке снега, за ночь основные дорожные магистрали удалось расчистить.

На остановочных комплексах снег убирали 40 рабочих. К утру понедельника удалось обеспечить проезд общественного транспорта на большинстве городских маршрутов.

Работы не останавливаются и с началом дня: с 8 утра 19 марта на дороги было выведено 42 единицы техники. В течение дня от снега будут очищаться не только дороги, но и остановки, тротуары и пешеходные переходы. Дорожники обещают вывезти основную массу снега с улиц уже ночью с 19 на 20 марта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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