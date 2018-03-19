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Автомобильный Нижний Тагил

Штрафы за мойку машин у водоёмов могут повыситься до 60 000 рублей

19 марта 2018, 07:00Добавить новость
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В России законодатели планируют добиться внесения изменений в статью административного кодекса РФ, предполагающую наказание за нарушение санитарных норм на берегах водоемов. Так, территория, по мнению инициаторов, должна быть разбита на три зоны, а штрафы следует значительно увеличить.

От той или иной зоны зависит сумма штрафа, которую водитель рискует получить за несанкционированную мойку машины.

Первая зона – самая дорогостоящая, штраф до 50 000 рублей. Мойка во второй зоне обойдется в 20 000 рублей. И помывка автомобиля в третьей зоне будет караться суммой в 10 000 рублей.

В настоящее время санкции подразумевают максимальный штраф до 4 500 тысяч рублей для физических лиц, передаёт издание «Наш город».

 

 
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