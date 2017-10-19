Поездки на автобусе в Горноуральский подорожали почти на 40% из-за ремонта дорог в Нижнем Тагиле

Как сообщают пассажиры пригородных автобусов, накануне неожиданно для них произошло резкое подорожание проезда из Нижнего Тагила в Горноуральский.

18 октября я заметил, что у автобуса №117 изменился маршрут. Мне объяснили, что это из-за дорожных работ у кинотеатра «Урал». Теперь автобусы едут не через Лебяжку, как городские маршруты, а через Черемшанку и через «Аист». Цена проезда теперь составляет не 52 рубля, а 76. Почему пассажиры должны платить за изменение маршрута? -- возмутился Михаил в разговоре с журналистами TagilCity.ru.



Директор компании-перевозчика также объяснил подорожание изменением маршрута и назвал меру временной.

Из-за начала работ на перекрёстке Фрунзе-Космонавтов протяжённость маршрута автобуса №117 значительно увеличилась. Потому мы были вынуждены увеличить стоимость проезда. Это временная мера. Насколько я знаю, работы на том участке должны завершиться за 2 недели, -- рассказал журналистам TagilCity.ru директор в ООО «УК НТ ПОПАТ» Сергей Юрик.



Напомним, стоимость проезда на общественном транспорте регламентируется Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Её специалисты подтвердили право перевозчика на временное изменение стоимости проезда.