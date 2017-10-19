Поездки на автобусе в Горноуральский подорожали почти на 40% из-за ремонта дорог в Нижнем Тагиле

Как сообщают пассажиры пригородных автобусов, накануне неожиданно для них произошло резкое подорожание проезда из Нижнего Тагила в Горноуральский.
18 октября я заметил, что у автобуса №117 изменился маршрут. Мне объяснили, что это из-за дорожных работ у кинотеатра «Урал». Теперь автобусы едут не через Лебяжку, как городские маршруты, а через Черемшанку и через «Аист». Цена проезда теперь составляет не 52 рубля, а 76. Почему пассажиры должны платить за изменение маршрута? -- возмутился Михаил в разговоре с журналистами TagilCity.ru.
Директор компании-перевозчика также объяснил подорожание изменением маршрута и назвал меру временной.
Из-за начала работ на перекрёстке Фрунзе-Космонавтов протяжённость маршрута автобуса №117 значительно увеличилась. Потому мы были вынуждены увеличить стоимость проезда. Это временная мера. Насколько я знаю, работы на том участке должны завершиться за 2 недели, -- рассказал журналистам TagilCity.ru директор в ООО «УК НТ ПОПАТ» Сергей Юрик.
Напомним, стоимость проезда на общественном транспорте регламентируется Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Её специалисты подтвердили право перевозчика на временное изменение стоимости проезда.
Перевозчик вправе менять стоимость поездок на своё усмотрение. Регламентируется только стоимость проезда одного километра общественного транспорта пригородного сообщения. В Свердловской области она должна быть не более 2,10 руб/км. Потому, при вынужденном увеличении протяжённости маршрута, перевозчик вправе увеличить стоимость проезда. Однако при возвращении к прежнему маршруту должна быть восстановлена и прежняя стоимость проезда, -- пояснили журналистам TagilCity.ru специалисты Региональной энергетической комиссии.
Любой ремонт всегда связан с временными трудностями. Так было и с Южным въездом, улицами Индустриальной, Садоводов, и другими крупными дорожно-строительными проектами. Однако после их завершения удобство и скорость поездок всегда возрастает.