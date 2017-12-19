Тагильчанин получил сдачу с покупки на АЗС, когда не смог долить себе бензин (ВИДЕО)

В средствах массовой информации появилась новость о том, как сеть АЗС «Уралконтрактнефть» обманывает своих покупателей и не доливает 50% топлива. Редакция TagilCity.ru изучила видео с камер на заправочной станции.

14 декабря Ясин Мирзоев приехал на автомобильную заправочную станцию «Уралконтрактнефть» и купил 5 литров бензина АИ-92 на сумму 187 рублей. Попутчик автомобилиста самостоятельно взял пистолет из топливо-раздаточной колонки и вставил его в 5-литровую пластиковую бутыль.



Через некоторое время на заправочном пистолете сработал клапан, перекрывающий поток бензина. По словам специалистов, это происходит автоматически, если носик пистолета соприкасается с топливом (в том числе при брызгах топлива). Данный механизм позволяет контролировать наполнение емкости и предотвращает облив горючим за пределами бака.

Покупка была на сумму 187 рублей. Я им чек отдала, включила колонку. Потом слышу: подходит и начинает сразу кричать на меня. Он вел себя очень агрессивно. Я ему начала объяснять, из-за чего прекратилась подача бензина, но он не слушал меня, не давал и слова мне произнести. Процесс выдачи топлива прекратился и, соответственно, остановились все счетчики. Сработала отсечка. Возможно, мужчина слишком наклонил бутыль и перекрыл специальную трубку, либо закрыл доступ воздуху, после этого и сработал индикатор «полного бака», -- рассказала TagilCity.ru оператор Ольга с АЗС «Уралконтрактнефть».



На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина подошел к окошку оператора АЗС с неполной 5-литровой бутылкой. Девушка попросила покупателя принести чек и достала документ из кассового аппарата. Ольга предложила мужчине возврат денежных средств, однако он потребовал остатки бензина. Несмотря на просьбу оператора, автовладелец вставил заправочный пистолет не в тару, а обратно в колонку.





Просила не вставлять обратно пистолет в колонку, а вставить снова в бутыль. Но он только угрожал, что снимает всё на телефон и обязательно всем расскажет», -- сообщила девушка.

Поскольку в бутылке оказалась лишь часть оплаченного бензина, программа на АЗС автоматически пересчитала разницу, и кассовый аппарат выдал чек на возврат денежных средств покупателю.





Он заправил 2,5 литра, потом поставил пистолет на колонку, у меня автоматически вышел чек возврата и чек по факту – сколько они заправили. Я попросила его вернуть мне первый чек на 5 литров, показала ему чек возврата, предупредила, что включу остатки недолитого бензина. В итоге он неоднократно проделывал там что-то с пистолетом, но не смог долить бензин в бутылку, -- рассказывает оператор.

После автоматического расчета сдачи с покупки, аппарат в кассе АЗС напечатал чек по возврату неизрасходованной суммы. Оператор рассказала журналисту, что мужчина получил чек с итоговой суммой и сдачу.



