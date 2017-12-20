Маршрутка врезалась в автомобиль Сергея Носова в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

в Нижнем Тагиле

втомобиль Сергея Носова. За рулем иномарки мэра находился другой водитель, главы города в автомобиле не было.

Столкновение произошло в центре Нижнего Тагила днем 19 декабря на проспекте Ленина, у дома №48: Газель врезалась в заднюю часть иномарки. Ущерб, нанесенный транспортному средству, устанавливается.



По предварительным данным, инициатором аварии стал водитель пассажирской Газели.

В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что за рулем маршрутки был мужчина 1988 года рождения.



Газель, следовавшая по ма

Фото: Между строк



Сергей Носов регулярно привлекает внимание городских ведомств к многочисленным проблемам в работе маршруток. Подтверждают претензии главы муниципалитета к перевозчиками и жалобы местных жителей. Тагильчане жалуются на рваные сиденья и выражают недовольство общим состоянием Газелей. Кроме того, пассажирам часто приходится стоять в длинных очередях в ожидании маршруток. Регулярные проверки маршрутного транспорта выявляют десятки нарушений ПДД, а иностранные водители с трудом пересдают на российские права.



Маршрутные такси в Нижнем Тагиле регулярно становятся инициаторами дорожно-транспортных происшествий. Так, весной 2017 года маршрутка врезалась в микроавтобус и еще 2 автомобиля, в результате аварии пострадали 4 человека. А еще 2 Газели год назад устроили скоростные гонки в центре города.



