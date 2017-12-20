Маршрутка врезалась в автомобиль Сергея Носова в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

По предварительным данным, инициатором аварии стал водитель пассажирской Газели. В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что за рулем маршрутки был мужчина 1988 года рождения.
Газель, следовавшая по маршруту №20, находится под контролем Некоммерческого партнерства «Объединение Союз-НТ». Заместителем председателя данной транспортной компании является депутат городской думы Александр Петров.
Фото: Между строк
Сергей Носов регулярно привлекает внимание городских ведомств к многочисленным проблемам в работе маршруток. Подтверждают претензии главы муниципалитета к перевозчиками и жалобы местных жителей. Тагильчане жалуются на рваные сиденья и выражают недовольство общим состоянием Газелей. Кроме того, пассажирам часто приходится стоять в длинных очередях в ожидании маршруток. Регулярные проверки маршрутного транспорта выявляют десятки нарушений ПДД, а иностранные водители с трудом пересдают на российские права.
Маршрутные такси в Нижнем Тагиле регулярно становятся инициаторами дорожно-транспортных происшествий. Так, весной 2017 года маршрутка врезалась в микроавтобус и еще 2 автомобиля, в результате аварии пострадали 4 человека. А еще 2 Газели год назад устроили скоростные гонки в центре города.