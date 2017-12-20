-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
утро: -11
день: -8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.61 - 0.08
EUR 69.17 + 0.08
Автомобильный Нижний Тагил

Маршрутка врезалась в автомобиль Сергея Носова в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

20 декабря 2017, 00:35Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,дорога,дтп,нарушение,Нижний Тагил,газель,маршрутка
Маршрутное такси в Нижнем Тагиле врезалось в автомобиль Сергея Носова. За рулем иномарки мэра находился другой водитель, главы города в автомобиле не было.  Столкновение произошло в центре Нижнего Тагила днем 19 декабря на проспекте Ленина, у дома №48: Газель врезалась в заднюю часть иномарки. Ущерб, нанесенный транспортному средству, устанавливается. 

По предварительным данным, инициатором аварии стал водитель пассажирской Газели. В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что за рулем маршрутки был мужчина 1988 года рождения. 

Газель, следовавшая по маршруту №20, находится под контролем Некоммерческого партнерства «Объединение Союз-НТ». Заместителем председателя данной транспортной компании является депутат городской думы Александр Петров. 

авария,авто,автопроисшествия,дорога,дтп,нарушение,Нижний Тагил,газель,маршрутка

Фото: Между строк


Сергей Носов регулярно привлекает внимание городских ведомств к многочисленным проблемам в работе маршруток. Подтверждают претензии главы муниципалитета к перевозчиками и жалобы местных жителей. Тагильчане жалуются на рваные сиденья и выражают недовольство общим состоянием Газелей. Кроме того, пассажирам часто приходится стоять в длинных очередях в ожидании маршруток. Регулярные проверки маршрутного транспорта выявляют десятки нарушений ПДД, а иностранные водители с трудом пересдают на российские права

Маршрутные такси в Нижнем Тагиле регулярно становятся инициаторами дорожно-транспортных происшествий. Так, весной 2017 года маршрутка врезалась в микроавтобус и еще 2 автомобиля, в результате аварии пострадали 4 человека. А еще 2 Газели год назад устроили скоростные гонки в центре города


© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем крупного ДТП или вопиющего нарушения ПДД? Высылайте ваши фото, видео редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Двое водителей госпитализированы после ДТП на ул. Красногвардейской в Нижнем Тагиле
13 ноября, 19:30
1 0
Газель и иномарка после ДТП ищут свидетелей для определения виновника аварии в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 сентября, 18:15
3 1
Погибший в ДТП на Береговой-Ударной тагильчанин мог быть не пристегнут (ФОТО, ВИДЕО)
вчера, 11:30
3 10

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 192
Подписаться на новости