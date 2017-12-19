Разбивший светофор вандал разыскивается в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле разыскивается неизвестный, который повредил светофор на ул. Смелянского.

11 декабря на ул. Смелянского, близ дома №4а, неизвестным был сломан светофор. Официальной причиной порчи было названо ДТП, но местные жители не исключают версию вандализма.

Никаких повреждений от ДТП на столбе не видно. Может быть, краном задели... Тут много спецтехники ездит, -- предположила жительница микрорайона Муринские пруды Татьяна.

После заявления компании, установившей и обслуживавшей светофор, виновника в его порче разыскивает полиция.

На настоящий момент светофор отремонтирован. Нами было написано заявление в ГИБДД. Ответ должны предоставить в течение 10 дней. В случае, если виновник порчи будет установлен, стоимость ремонта будет с него взыскана, -- рассказал журналистам TagilCity.ru директор МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.



МУП «Сигнал-3» пока не называет сумму ущерба, нанесенного в результате порчи светофора.



Если вы располагаете информацией об участнике/участниках аварии, в результате которой светофор близ дом №4а на ул. Смелянского был повреждён, обращайтесь в дежурную часть ГИБДД по телефону 25-00-44.