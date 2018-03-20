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Автомобильный Нижний Тагил

34 водителя Нижнего Тагила лишились водительских удостоверений с начала 2018 года

20 марта 2018, 23:55Добавить новость
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Свыше 30 водителей Нижнего Тагила с 1 января 2018 года лишились права управления транспортным средством.

За 2017 год нижнетагильские судьи рассмотрели 2 891 материалов об административных правонарушениях и вынесли 858 постановлений о лишении права управления транспортными средствами.

В результате 983 водителя Нижнего Тагила лишились водительских удостоверений. С начала 2018 года на территории города у 34 водителей были изъяты права, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.


При этом сотрудники полиции напоминают, что срок лишения прав прерывается и продолжается со дня сдачи либо изъятия водительского удостоверения. Таким образом, уклоняясь от исполнения решения суда, водители лишь увеличивают срок наказания.

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