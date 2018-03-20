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«УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» складировали снег с нарушениями (ФОТО)

20 марта 2018, 09:00Добавить новость
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Тагильские дорожные службы ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» допустили ряд нарушений при размещении снега на территории города. К таким выводам пришли сотрудники природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила, которые провели проверку после обращения граждан.

В частности, нарушения были выявлены на площадках по улице Носова на Голом Камне и на улице Зеленстроевская на Новой Кушве. 

Предприятие ООО «УБТ-Сервис» эксплуатировало свалку для снега при отсутствии положительного заключения от Роспотребнадзора. Отвалы грязного снега там заходили на территорию леса, где стволы деревьев были завалены на высоту до двух метров.

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МУП «Тагилдорстрой» на улице Носова сваливал снег на расстоянии 25 метров от жилого сектора, что является нарушением требований закона.

Природоохранная прокуратура внесла представления об устранении нарушений, а также о наказании ответственных лиц. Против предприятий были составлены административные протоколы. Дорожников предупредили о том, что недопустимо оставлять твердые бытовые отходы после таяния снега весной, рассказали в пресс-службе природоохранной прокуратуры.

 

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Фото: природоохранная прокуратура Нижнего Тагила
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