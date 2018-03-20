«УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» складировали снег с нарушениями (ФОТО)

В частности, нарушения были выявлены на площадках по улице Носова на Голом Камне и на улице Зеленстроевская на Новой Кушве.



Предприятие ООО «УБТ-Сервис» эксплуатировало свалку для снега при отсутствии положительного заключения от Роспотребнадзора. Отвалы грязного снега там заходили на территорию леса, где стволы деревьев были завалены на высоту до двух метров.





МУП «Тагилдорстрой» на улице Носова сваливал снег на расстоянии 25 метров от жилого сектора, что является нарушением требований закона.



Природоохранная прокуратура внесла представления об устранении нарушений, а также о наказании ответственных лиц. Против предприятий были составлены административные протоколы. Дорожников предупредили о том, что недопустимо оставлять твердые бытовые отходы после таяния снега весной, рассказали в пресс-службе природоохранной прокуратуры.

Фото: природоохранная прокуратура Нижнего Тагила