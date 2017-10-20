Автомобильный Нижний Тагил

Общественники Нижнего Тагила обвиняют РЖД в разрушении моста на ул. Циолковского (ФОТО)

20 октября 2017, 18:20Добавить новость
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Грунтовые кюветы РЖД под автомобильным мостом на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле размывают его несущие конструкции, убеждены представители городской общественности.

В августе 2017 года активисты общественного движения «Тагил без ям» провели осмотр автомобильного моста на ул. Циолковского, который проходит над железнодорожными путями. Обеспокоенность общественников вызвало подмывание опор моста и коррозия его конструкций.

 

Большой проблемой Нижнего Тагила является то, что никто не занимается содержанием мостов. Мониторинг ситуации с этим мостом ведётся с 2013 года. При осмотре в августе 2017 года мы зафиксировали, что вырытые РЖД вдоль линий канавы подмывают опоры моста. Скапливающаяся в них влага способствует активной коррозии конструкций, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

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Фото: опоры моста и грунтовые кюветы на ул. Циолковского, август, 2017 г.


Опасения представителей городской общественности Нижнего Тагила редакция портала TagilCity.ru передала компании, обслуживающей этот участок железной дороги - «СвЖД». По мнению её специалистов, водоотводное сооружение соответствует всем нормам и требованием. Оно не наносит ущерба конструкциям моста.

 

Данное водоотводное сооружение – кювет грунтовый для отвода воды от пути – обустроен в соответствии с «Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (утверждены приказом Минтранса России от 21.12.2010г №286) и «Инструкцией по содержанию земляного полотна на железных дорогах ОАО РЖД» (утверждена распоряжением ОАО «РЖД» №3164р от 30.12.2015г.) Расположение кювета на перегоне Смычка – Нижний Тагил для отвода воды от пути в выемке соответствует требованиям норм СП 238.1326000.2015.(Свод правил «Железнодорожный путь ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»). Сезонный водоток не влияет на состояние конструкции железобетонного путепровода (постройки 1949 года.) по улице Циолковского и расположенного на нём пешеходного тротуара.

 

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Фото: ОД «Тагил без ям», коррозия конструкций моста на ул. Циолковского, август, 2017г.

 

Общественники не согласились с полученным TagilCity.ru ответом железнодорожников и планируют добиться ремонта моста.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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