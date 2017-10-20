Пожарная машина едва не въехала в салон красоты в Первоуральске (ФОТО)

В Первоуральске пожарная машина влетела во входную группу салона красоты по улице Строителей.
Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Очевидцы рассказывают, что спецмашина не задела салон, а лишь съехала по ступенькам.
Другие свидетели рассказали, что машина не была зафиксирована на ручном тормозе, а в момент аварии водителя за рулём не было.
Вскоре машину убрали, передает E1.ru. Известно, что в аварии никто не пострадал. Близ салона были погнуты лишь перила.
Фото: E1.ru