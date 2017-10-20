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Автомобильный Нижний Тагил

Пожарная машина едва не въехала в салон красоты в Первоуральске (ФОТО)

20 октября 2017, 07:30Добавить новость
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В Первоуральске пожарная машина влетела во входную группу салона красоты по улице Строителей.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Очевидцы рассказывают, что спецмашина не задела салон, а лишь съехала по ступенькам.


Другие свидетели рассказали, что машина не была зафиксирована на ручном тормозе, а в момент аварии водителя за рулём не было.

Вскоре машину убрали, передает E1.ru. Известно, что в аварии никто не пострадал. Близ салона были погнуты лишь перила.

 

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Фото: E1.ru
 
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