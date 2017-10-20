Серийные угонщики Hyundai Solaris в Екатеринбурге пойдут под суд (ФОТО)

Задержанными оказались двое молодых людей - 28-летний житель Екатеринбурга и житель Первоуральска 27 лет. Следствие выяснило, что нарушители с период с марта по май 2017 года похищали у свердловчан исключительно иномарки Hyundai Solaris, не оборудованные сигнализацией.





Машины они перегоняли на временное хранение в Первоуральск, позже связывались с владельцами через соцсеть и требовали выкуп. Сумма компенсации устанавливалась похитителями в зависимости от даты выпуска авто и его рыночной стоимости. Как пояснили сами похитители, продавать похищенное они не собирались.





Похитителей оперативникам удалось задержать в одном из гаражей Первоуральска, когда они разбирали на запчасти один из «трофеев». Похищенные автомобили были найдены и вернулись к владельцам. Возбуждено уголовное дело, преступники могут получить наказание до 6 лет тюрьмы, пишет Е1.





Фото: Е1