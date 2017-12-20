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Автомобильный Нижний Тагил

Система контроля и управления дронами появится в России в 2018 году

20 декабря 2017, 23:35Добавить новость
закон,Россия,транспорт,чиновники,Минтранс,дрон,дорожная карта,контроль,авиация
Беспилотные летательные аппараты должны быть интегрированы в воздушное пространство России. Об этом заявили представители Министерства транспорта.

Минтранс России планирует разработать систему мониторинга и контроля беспилотных летательных аппаратов. Контроль дронов будет во многом напоминать регулирование воздушного трафика авиации общего назначения.

Как передают «Известия», до 1 сентября 2018 года Министерство транспорта должно разработать «дорожную карту», которая будет включать в себя перечень конкретных мер по разработке системы контроля дронов и управления ими, а также анализ нормативной базы по данному вопросу.

Напомним, что регистрация гражданских дронов начнётся с весны 2018 года. Ранее Минтранс также предложил повысить штрафы за нарушения правил эксплуатации автономных летательных аппаратов.

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