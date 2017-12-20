Система контроля и управления дронами появится в России в 2018 году

Минтранс России планирует разработать систему мониторинга и контроля беспилотных летательных аппаратов. Контроль дронов будет во многом напоминать регулирование воздушного трафика авиации общего назначения.



Как передают «Известия», до 1 сентября 2018 года Министерство транспорта должно разработать «дорожную карту», которая будет включать в себя перечень конкретных мер по разработке системы контроля дронов и управления ими, а также анализ нормативной базы по данному вопросу.



Напомним, что регистрация гражданских дронов начнётся с весны 2018 года. Ранее Минтранс также предложил повысить штрафы за нарушения правил эксплуатации автономных летательных аппаратов.